بالصور.. القبض على قاتل الصائغ في الكرادة بعد 72 ساعة على جريمته

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة اجرام الكرادة وشعبة استخبارات الكرادة القت، اليوم، القبض على المجرم قاتل الصائغ في كرادة داخل خلال 72 ساعة".

وتعرض محل صياغة في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي، لعملية سطو مسلح اسفرت عن مقتل صاحب المحل وسرقة محتوياته.