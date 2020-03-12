ميسان تمدد تعطيل دوام دوائر عدة وترفع الحجر عن قرية 'أبو جصانة'

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان علي دواي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "ترأس، اليوم، الاجتماع السادس للجنة العليا وخلية الأزمة لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، حيث تم مناقشة الوضع الحالي وإتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية المهمة منها تمديد فترة التعطيل الطارئ بسبب فايروس كورونا اسبوعاً كاملاً لدوائر (التربية والجامعات والتقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية ومؤسسة السجناء والمجمع العدلي) بنسبة ١٠٠٪ لغاية يوم السبت ٢٠٢٠/٣/٢١، أما بقية الدوائر فيكون الدوام فيها بنسبة ٥٠٪".وأشار البيان، إلى "توجيه كتاب إلى خلية الأزمة المركزية بتجديد تعاقد الإجراء اليوميين العاملين في مؤسسات دائرة صحة ميسان لحين إقرار قانون الموازنة لحاجتنا الماسة لخدماتهم وتوجيه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع قيادة الشرطة وقسم شؤون العشائر لاختيار وتحديد مكان خاص ومناسب للحجر الصحي، والتوجيه بعمل لقاءات توعوية بالتنسيق بين دائرة صحة ميسان وشؤون العشائر وعدد من منظمات المجتمع المدني".

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت "الاستمرار بحملة التوعية الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع سقوف ومستويات البرامج الخاصة بذلك، كما تم التأكيد على قيادة شرطة المحافظة بتطبيق إجراءات غلق المقاهي والصالات والحدائق والمتنزهات بشكل كامل وعام ومتابعة تطبيق ذلك وبشكل يومي، والعمل مع نقابة الصحفيين والإعلاميين بتكثيف الجهود الإعلامية بشكل اوسع وتوعية المواطنين والابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".



وتابع، أنه "فيما يخص ناحية السلام فتم التوجيه برفع الحجر الصحي عن قرية (أبو جصانة) وذلك بعد ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي وأقارب المواطن المتوفى بسبب الفايروس، أما عائلة المتوفي فعليهم الالتزام بتوجيهات وإرشادات دائرة الصحة واجراءات الرقابة الصحية".

ولفت البيان، إلى "التوجيه بتمديد الاجازة الاجبارية لموظفي قسم كهرباء ناحية السلام لغاية ٢٠٢٠/٣/٢١"، داعياً المواطنين إلى "اتباع التوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة".