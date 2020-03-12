242 مرشحا لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم "القلب الكبير" التي تتخذ من الشارقة مقرا لها عن وصول إجمالي عدد الترشيحات التي تلقتها المؤسسة إلى 242 من 52 دولة للدورة الرابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين.

وتسعى المؤسسة من خلال الجائزة إلى تحفيز ممارسات العمل الإنساني وتقديم نماذج مبدعة من المؤسسات التي أحدثت تغييرات إيجابية على واقع وحياة اللاجئين عبر برامجهم ومبادراتهم في مجتمعاتهم المحلية.

وتبلغ قيمة الجائزة التي تنظمها "القلب الكبير" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 500 ألف درهم إماراتي.