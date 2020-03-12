قال رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، إن هناك تواصل مع المحافظين منذ أمس لمواجهة أزمة الطقس السيئ.
أسباب قرار الدولة بمنح القطاع الخاص والحكومي إجازة "اليوم"
وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته بغرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، أن الحكومة حرصت على إعطاء إجازة للمواطنين اليوم، بعد تقرير الأرصاد، لتجنب مشاكل المواطنين نتيجة لتراكم المياه في الشوارع، وكي نتيح للعاملين وكل أجهزة الدولة أن تتحرك بدون إعاقات.
رسالة رئيس الوزراء
وناشد رئيس الوزراء، المواطنين بتجنب الحركة بصورة كبيرة حتى يوم السبت القادم، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر بشأن «الطقس العنيف» .. رئيس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمواطنين .. ويعلن عن أسباب «إجازة الخميس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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