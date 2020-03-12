فادي كرم وضع نفسه بتصرف الكورانيين ودعا الى اقصى درجات الوقاية

طلب أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​ من أهالي الكورة، في بيان، "اتخاذ أقصى درجات الوقاية المطلوبة بكامل المسؤولية التي أثبتم أنكم أهلا لها في كل المراحل السابقة، لأن صحتكم وصحة أولادكم هي هبة مقدسة من الله وجب الحفاظ عليها وحمايتها من أي خطر محدق، ولأن انتشار ​فيروس كورونا​ بلغ مرحلة صعبة في لبنان باتت تهدد الجميع".



وأعلن كرم وضع نفسه بتصرف اهالي الكورة عند حدوث أي طارئ، متمنيا عليهم "الالتزام التام بالإرشادات الصادرة عن ​منظمة الصحة​ العالمية:

- غسل اليدين جيدا وباستمرار باستعمال الماء والصابون.

- تجنب لمس العينين أو الفم بأيد غير مغسولة.

- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس باستخدام منديل ورقي، ثم رميه وغسل اليدين فورا.

- تجنب الاقتراب من أي شخص يعاني من الحمى والسعال.

- تجنب استهلاك المنتجات الحيوانية غير المطهية.

- ارتداء الكمامة عند الاختلاط مع شخص مريض".

وأشار الى انه "في حال كان يعاني أي أحد منكم العوارض التالية: حمى، سعال، نزلة أنفية، ألم حنجرة أو ضيق تنفس، نتمنى عليكم التواصل فورا مع ​وزارة الصحة​ على الرقم 76592699 لاتباع الخطوات اللازمة حفاظا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم".

وطلب من الاهالي الاتصال به عند أي طارئ على الرقم التالي: 06950324.

