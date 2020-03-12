بري استقبل السفيرة الاميركية والسفير زاسبيكين وعرض الاوضاع العامة مع كوبيتش

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيه في زيارة برتوكولية بعد تسلمها مهامها كسفيرة للولايات المتحدة الاميركية في لبنان خلفا للسفيرة اليزابيث ريتشارد، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة .
كما عرض رئيس المجلس النيابي اخر المستجدات خلال استقباله المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش .
كما استقبل بري سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبيكين حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الروسية.
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