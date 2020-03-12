بري استقبل السفيرة الاميركية والسفير زاسبيكين وعرض الاوضاع العامة مع كوبيتش

استقبل رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ ​السفيرة الاميركية​ ​دوروثي شيه في زيارة برتوكولية بعد تسلمها مهامها كسفيرة للولايات المتحدة الاميركية في ​لبنان​ خلفا للسفيرة اليزابيث ريتشارد، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان و​الولايات المتحدة​ .

كما عرض رئيس ​المجلس النيابي اخر المستجدات خلال استقباله المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش .

كما استقبل بري سفير روسيا لدى لبنان ​الكسندر زاسبيكين​ حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الروسية.