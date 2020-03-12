محمد الصدفي: إقفال مكاتب سوليد ومكاتب مؤسسة الصفدي

أعلن المكتب الاعلامي للوزير والنائب السابق محمد الصفدي، في بيان، أنه "تحسسًا منا بالوضع الصحي الدقيق الذي تمر به البلاد ومساهمةً بوقف تفشي وباء covid_19 او كورونا فايروس، قررنا إقفال مكاتب سوليد ومكاتب مؤسسة الصفدي والطلب من الموظفين الذين يبلغ عددهم 300، العمل من منازلهم بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، كذلك تقرر وقف التدريبات في مراكز التدريب المهني المعجل التابعة لمؤسسة الصفدي خصوصًا أن هذه المراكز تستقبل يوميًا نحو ألفي متدرب، آملين أن ينجو لبنان من هذا الوباء بأقل اضرار ممكنة".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال الصفدي: "حمى الله الوطن من الأزمات التي يمر بها وأعان المسؤولين على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين".
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