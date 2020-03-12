اوضحت ادارة ​مستشفى عكار​ - رحال، في بيان، أنه "تصحيحا للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استقبال حالات مصابة ب​الكورونا​ في المستشفى بدافع اثارة البلبلة وزيادة القلق بين المواطنين، وحرصا على دقة المعلومات وتماشيا مع التعاميم الصادرة عن ​وزارة الصحة​ في هذا الصدد، فان ادارة المستشفى، تؤكد انها حتى الساعة لم يصل اليها أي مصاب بالكورونا وليست على علم بوجود أي اصابات حتى الساعة في المستشفيات المجاورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى عكار رحال: لم يصل الينا أي مصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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