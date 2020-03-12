اتحاد بلديات الضاحية يعلن اغلاق المحلات التي تشهد تجمعاً للمواطنين

اعلن اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية في إطار الإجراءات المستمرة لمكافحة انتشار وباء الكورونا، انه يُسيِّر دورياتٍ للحرص على إغلاق المحلات التي تشهد تجمعاً للمواطنين كالمقاهي والملاعب والحدائق والملاهي والمطاعم (ما خلا الديليفري)، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وحفاظاً على صحة المواطنين الكرام.
ولفت الاتحاد في بيان الى انه يضع الاتحاد بين ايدي أهله رقم الخط الساخن 24/24 للاتصال 70615619 والتبليغ عن أي حالة إصابة بغية مواكبتها مع الجهات المعنية.
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