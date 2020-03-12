اتحاد بلديات الضاحية يعلن اغلاق المحلات التي تشهد تجمعاً للمواطنين

اعلن اتحاد وبلديات ​الضاحية الجنوبية​ في إطار الإجراءات المستمرة لمكافحة انتشار وباء ​الكورونا​، انه يُسيِّر دورياتٍ للحرص على إغلاق المحلات التي تشهد تجمعاً للمواطنين كالمقاهي والملاعب والحدائق والملاهي و​المطاعم​ (ما خلا الديليفري)، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس ​مجلس الوزراء​ وحفاظاً على صحة المواطنين الكرام.

ولفت الاتحاد في بيان الى انه يضع الاتحاد بين ايدي أهله رقم الخط الساخن 24/24 للاتصال 70615619 والتبليغ عن أي حالة إصابة بغية مواكبتها مع الجهات المعنية.