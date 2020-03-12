خواجة طالب بتوفير كل المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفى بيروت الحكومي

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "الحكومة ووزارة الصحة بتوفير كل المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي، ودفع رواتب ومستحقات الموظفين والعاملين فيها. فهؤلاء هم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين بمواجهة وباء الكورونا، لهم كل التحية والتقدير".
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