طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "​الحكومة​ و​وزارة الصحة​ بتوفير كل ​المستلزمات الطبية​ والوقائية ل​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، ودفع رواتب ومستحقات الموظفين والعاملين فيها. فهؤلاء هم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين بمواجهة وباء ​الكورونا​، لهم كل التحية والتقدير". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خواجة طالب بتوفير كل المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفى بيروت الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.