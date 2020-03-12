الاحصاء المركزي واليونيسف تعلقان العمل الميداني لجمع البيانات للمسح الوطني

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي واليونيسف في بيان أنه "في ضوء انتشار وباء فيروس كورونا، كما أعلن عنه بالأمس من قبل منظمّة الصحّة العالمية وامتثالاً لتوصيات الحكومة اللبنانية، تقرر إلغاء العمل الميداني لجمع البيانات للمسح الوطني متعدد المؤشرات (MICS) الذي كان من المقرر أن يبدأ خلال هذا الشهر"، مشيرة الى أنه "سيتم الإبلاغ عن المواعيد الجديدة لجمع البيانات الميدانية في مرحلة لاحقة".
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