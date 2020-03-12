الاحصاء المركزي واليونيسف تعلقان العمل الميداني لجمع البيانات للمسح الوطني

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي و​اليونيسف​ في بيان أنه "في ضوء انتشار وباء ​فيروس كورونا​، كما أعلن عنه بالأمس من قبل منظمّة الصحّة العالمية وامتثالاً لتوصيات ​الحكومة اللبنانية​، تقرر إلغاء العمل الميداني لجمع البيانات للمسح الوطني متعدد المؤشرات (MICS) الذي كان من المقرر أن يبدأ خلال هذا الشهر"، مشيرة الى أنه "سيتم الإبلاغ عن المواعيد ​الجديدة​ لجمع البيانات الميدانية في مرحلة لاحقة".

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