دريان اطلع من الأسمر على الإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، في دار الفتوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن ​محمود الأسمر​ بحضور القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​.

واطلع اللواء الأسمر المفتي دريان على الإجراءات والتوصيات التي أقرتها اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، واثنى على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دار الفتوى وخاصة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بخصوص المساجد وصلاة الجمعة والجماعة بإشراف ومتابعة مفتي الجمهورية وكوكبة من العلماء حرصا على سلامة المصلين.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ان افضل طريقة لمكافحة ​فيروس كورونا​ هو الالتزام بكل الوسائل والطرق التي تحول دون انتقال هذا المرض باتباع الإرشادات الصحية المعتمدة من قبل الدولة ومؤسساتها.