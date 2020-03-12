الأشقر: للتضامن الوطني لمواجهة فيروس كورونا

اعلن رئيس نقابة أصحاب ​الفنادق​ ​بيار الأشقر​ السماح للفنادق التي ما زالت تستقبل النزلاء عدم إقفال ​المطاعم​ والمقاهي للإفساح أمامهم فرص تقديم المأكولات والمشروبات لنزلائهم، على أن يلتزموا بالإرشادات والإحتياطات الصحية الصارمة، حفاظا على سلامة المعنيين من نزلاء وعمال وأرباب العمل والرواد، وحرصا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميز بها، الإلتزام بتأجيل الحفلات والسهرات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التي يحتشد فيها الناس، وإقفال الأندية الليلية والمراقص والحانات ومراكز التدليك Spa ونوادي اللياقة البدنية ضمن الفندق.

ففي ظل السباق المرير والشاق الذي يحاول ​لبنان​ استدراكه في اقسى الظروف المالية والاقتصادية، وحفاظا على صحة المواطنين و​السلامة العامة​، دعا الى التضامن الوطني لمواجهة ​فيروس كورونا​ والتقيد بسلوك وقائي وإجراءات تحفظ السلامة العامة، لتجنيب لبنان المزيد من الأذى، شاكرين جهود وتعاون معالي الوزير مشرفية".