الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق مدريد للحيلولة دون انتشار كورونا

أعلنت رئيسة منطقة ​مدريد​ إيسابيل دياث أيوسو، أن "​الحكومة الإسبانية​ تدرس إغلاق مدريد كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيرة الى أنه "مما رأيناه في ​الساعات​ الماضية فإن إمكانية إغلاق مدريد قيد النظر".

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