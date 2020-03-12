بنس: لا داع للارتباك بعد قرار ترامب بحظر السفر من وإلى أوروبا

أكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، أنه "ليس هناك أي داع للارتباك بعد القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بحظر السفر من وإلى ​أوروبا​ لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد".

ولفت بنس في حديث لشبكة "CNN" الى أن "الرئيس إتخذ خطوة تاريخية أخرى، مماثلة للخطوة التي اتخذها في وقت سابق مع ​الصين​ في شهر كانون الثاني الماضي"، مشيرا الى أن "بؤرة انتشار المرض الوبائي انتقلت من الصين إلى أوروبا".

وأوضح أن "فريقا طبيا أطلع ترامب في ​البيت الأبيض​ بمستجدات الأمور حول تفشي فيروس كورونا"، مما جعله يرى أن حظر السفر بشكل مؤقت هو أنسب حل في الوقت الراهن".