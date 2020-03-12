أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه "ليس هناك أي داع للارتباك بعد القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد".
ولفت بنس في حديث لشبكة "CNN" الى أن "الرئيس إتخذ خطوة تاريخية أخرى، مماثلة للخطوة التي اتخذها في وقت سابق مع الصين في شهر كانون الثاني الماضي"، مشيرا الى أن "بؤرة انتشار المرض الوبائي انتقلت من الصين إلى أوروبا".
وأوضح أن "فريقا طبيا أطلع ترامب في البيت الأبيض بمستجدات الأمور حول تفشي فيروس كورونا"، مما جعله يرى أن حظر السفر بشكل مؤقت هو أنسب حل في الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر بنس: لا داع للارتباك بعد قرار ترامب بحظر السفر من وإلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.