المستشار الطبي للحكومة الصينية: من المرجح إنتهاء وباء كورونا في حزيران

أعلن المستشار الطبي للحكومة ​الصين​ية تشونغ نانشان أن "وباء ​فيروس كورونا​ العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر حزيران المقبل"، مشيرا الى أن "الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل".

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