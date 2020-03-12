مجلس الوزراء قرر مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمستخدمي شبكة اوجيرو DSL

علمت "​الخليج 365​" بأن "​مجلس الوزراء​ قرر مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الخدمات الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة ​وزارة الاتصالات​ "​اوجيرو​" في الاماكن السكنية مجانا لمدة زمنية تنتهي في آخر نيسان قابلة للتجديد تشجيعاً للمواطنين على ملازمة منازلهم للوقاية من كورونا".

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