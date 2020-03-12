مصرف لبنان: نأخذ جميع التدابيرالاحترازية في ما خص الاوراق النقدية المودعة لدينا وذلك للتخفيف من كورونا

أعلنت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في ​مصرف لبنان​ أن المصرف يأخذ جميع التدابيرالاحترازية في ما خص الاوراق النقدية المودعة لديه وذلك للتخفيف من انتشار عدوى ​الكورونا​. وفي بيان لها، أشارت إلى أنه "وفقا للتقرير الاخير ل​منظمة الصحة العالمية​، الاوراق النقدية لا تشكل في حد ذاتها خطر انتقال العدوى بل هي تعتبر كأي شيء يمكن لمسه خلال ​النهار​ وبالتالي يفضل اتخاذ التدابير الوقائية وفقا لارشادات المنظمة"، كما أنه "وفقا لتقرير البنك المركزي الالماني، تعتبر الاوراق النقدية أقل خطورة بنقل العدوى مقارنة مع باقي الأشياء التي يمكن لمسها خلال اليوم مثل مسكة الباب أو مفتاح الكهرياء أو الخ".

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