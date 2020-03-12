الداخلية البحرينية: إيران خالفت القوانين بعدم ختم جوازات سفر الدخول والخروج

اشار وزير الداخلية البحريني الفريق أول الركن راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الى إن من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام، تكتم ايران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر.
ولفت الى ان "إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، في تقديري هذا الامر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الاخرين". وأكد أن هناك نجاح في البحرين في التعامل مع الموقف، أشاد به الجميع بما فيه منظمة الصحية العالمية.
واعتبر ان "إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، مع العلم اننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران". وقال إن هناك إجراءات تواكب تطور الوضع الصحي وأخرى من أجل استعدادات احترازية للمراحل القادمة.
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