ايطاليا ستغلق الجمعة أحد المطارين فيها وتحد أنشطة الثاني اعتبارا من 17 آذار

قررت السلطات في ​ايطاليا​ اغلاق ​مطار روما​ تشيامبينو اعتبارا من الجمعة بسبب انتشار وباء ​كورونا​ المستجد وستُخفض انشطة مطار فيوميتشينو المخصص عادة للرحلات الدولية بدءا من الثلاثاء.

وسيُغلق مطار تشيامبينو، الذي يستقبل عادة الطائرات التي تقوم برحلات منخفضة الكلفة، عند منتصف الجمعة، بحسب ما صرح متحدث باسم شركة "ايه دي ار" المشغلة للمطارين، لوكالة "فرانس برس"، بينما سيتم اغلاق المبنى رقم 1 في مطار فيوميتشينو الثلاثاء. وستستمر طائرات الشحن في استخدام مطار تشيامبينو، بحسب الشركة.

واوضحت الشركة في بيان، انه "اصبح قرار اغلاق ​المطار​ ضروريا بسبب الغاء العديد من شركات الطيران للعديد من الرحلات من والى ايطاليا". ولم تحدد الشركة موعد انتهاء هذه الاجراءات، واكتفت بالقول ان المطارين "سيستأنفان عملياتهما الطبيعية فور تجاوز مرحلة الطوارئ الحالية".

وايطاليا هي ​الدولة​ الاكثر تضررا من وباء كورونا المستجد في ​أوروبا​ مع تسجيل 827 حالة وفاة واكثر من 12 ألف إصابة بحسب آخر حصيلة الاربعاء.

وفي اطار الاجراءات الواسعة الهادفة الى احتواء انتشار الفيروس في ايطاليا، الأسوأ في ​اوروبا​، حظرت ​الحكومة الايطالية​ السفر الا في ​حالات​ الضرورة.