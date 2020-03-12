أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ عباس موسوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ان الوزير ​محمد جواد ظريف​ وجه رسالة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، تم ارسال نسخ منها الى رؤساء المنظمات الدولية ووزراء خارجية جميع الدول، اكد فيها ضرورة الغاء جميع اجراءات الحظر احادية الجانب وغير القانونية الاميركية ضد ايران من اجل مكافحة ​فيروس كورونا​.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظريف برسالة لغوتيريش: لإلغاء الحظر الأميركي ضد إيران بغية مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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