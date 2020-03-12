سبوتنيك: الغاء اجتماع اللجنة الفنية لاتفاق تقليص انتاج النفط "أوبك+"

أعلن مصدران لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية أنه تم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لاتفاق تقليص انتاج ​النفط​ "أوبك+"، والذي كان من المقرر عقده في 18 آذار الحالي. وفي نفس الوقت، أكد مصدر من "أوبيك" لوكالة "سبوتنيك" أيضا إلغاء الاجتماع. وفي وقت سابق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن أمانة أوبك أرسلت دعوات إلى دول "​أوبك +​" للمشاركة في اجتماع لجنة المراقبة الفنية في 18 آذار عبر الفيديو.

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