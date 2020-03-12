شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: متابعة وتقييم أثر التقلبات الجوية على محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع الوضع بكافة محافظات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، لتقييم كيفية تعامل الجهات التنفيذية معها وأثر سوء الطقس علي الأحياء والمدن.

وأعرب السجيني عن أمله فى أن تمر الـ48 ساعة المقبلة دون إلحاق أي ضرر للمواطنين أو أقلها، معتبرا أن الحكومة حتى الآن متمثلة في مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قامت بما عليها من استعدادات لسوء الطقس بإعلان حالة الطوارئ والتنبيهات المتكررة للمواطنين وفتح غرف الأزمات على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات وتعليق الدراسة ومنح إجازة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وشدد "السجيني" أن التغيرات المناخية تحكمها الطبيعة ولا دخل للبشر بها سواء الاستعداد لها جيدا وتقع في العالم كله، موضحا أنه حتي الآن تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ

Advertisements

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها مصر، وناشدت المواطنين نتيجة للطقس السيئ غير المسبوق بعدم الخروج يومى الخميس والجمعة، إلا للضرورة القصوى.

وأجرت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.