شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة: مصر حققت إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه رغم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فإنها استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، إضافة إلى تقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، ونحن نشدد أن جميع تلك القضايا كانت ضمن التوصيات الموجهة لمصر.

وأضاف حافظ أبو سعدة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان توصى الحكومة المصرية باشراك المجتمع المدنى بشكل أكبر فى تنفيذ توصيات الية الاستعراض الدورى الشامل، متابعا:"فلقد خضعت مصر بنجاح لألية الاستعراض مرتين منذ إنشاء الالية وفي نوفمبر الماضي بدأت تجربتها الثالثة تحت نفس الالية في المرة السابقة تلقت مصر 300 توصية وقبلت منها 224 ونحن نتوقع تنفيذ مصر للتوصيات الجديدة وذلك لتبنى الدولة خططا مستقبلية لرفعة حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه يتوقع اتخاذ مصر الاجراءات التالية، قبول غالبية الـ372 توصية التي تلقتها مؤخرا خاصة التوصيات الخاصة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان حرية المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واشراك منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل أوسع في عمليات التشاور الخاصة بتنفيذ التوصيات .

وكان الوفد الحقوقي المصري المكون من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ‏وحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيات المصريات وجمعية المرأة والتنمية ‏بالإسكندرية، قد أكد على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على ‏تحركها الإيجابي ‏في التفاعل مع ‏آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ‏مرحباً ‏ في الوقت ذاته باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقرير المصري خلال جلسة ‏الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع ‏للأمم المتحدة في نوفمبر الماضى. ‏

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وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن الوفد الذى يشارك فى جلسة اعتماد التوصيات ‏بمقر الأمم المتحدة، أن قبول الحكومة المصرية للتوصيات الجادة ‏تعكس جديتها فى التفاعل مع الآليات الأممية وسعيها نحو تحسين أاوضاع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر سبق وقدمت نحو 5 تقارير للجان التعاهدية، وهذا يعكس اهتماما كبيرا فى الالتزام ‏بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏‏لملف مصر في نوفمبر الماضي ويستكمل مشاركته بالدورة الحالية للمجلس في جلسة ‏‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.

يذكر أن مصر ‏‏تلقت ‏372 توصية وركزت التوصيات ‏‏التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة ‏‏حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية ‏‏والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏‏الإنسان. ‏