رحلة تتحول إلى مأساة.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة في جبال أزيلال

لقي عشريني مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة عائلية في جبال اسكسي ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، البالغ من العمر 23 سنة، كان في رحلة سياحية رفقة صديق له، قبل أن يتعرضا لحادث سير خطير، جراء انقلاب سيارتهما في مرتفعات جبال اسكسي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك لقي مصرعه في عين المكان، فيما نقل صديقه، على وجه السرعة، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي في بني ملال قصد تلقي العلاج.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث فيما أودعت جثة الهالك مستودع الأموات.