فيروس “كورونا” يفرض على رونالدو البقاء في البرتغال

فرضت إصابة دانيال روغاني، لاعب فريق يوفنتوس الايطالي، على زميله كريستيانو رونالدو البقاء في البرتغال.

وسافر رونالدو إلى البرتغال بعد العملية الجراحية التي خضعت لها والدته، يوم 3 مارس الجاري بمدينة فونشال، غير أن تفشي كورونا سهام في بقائه لمدة أطول.

وخلال مقامه بالبرتغال بالقرب من والدته، ارتفعت وثيرة انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في إيطاليا، وهو ما تسبب في توقيف الرحلات الجوية نحوها، غير أن رونالدو كان مقررا أن يسافر أمس الأربعاء إليها للالتحاق بفريقه بموجب ترخيص، قبل أن تؤجل إصابة زميله دانيال بكورونا القرار.

وأعلن الفريق الايطالي، عقب إصابة لاعبه روغاني بفيروس كورونا، إبعاد لاعبيه كإجراء وقائي، بمن فيهم النجم البرتغالي رونالدو، الذي سيظل بالبرتغال إلى غاية تحسن الأوضاع والسيطرة على الفيروس.