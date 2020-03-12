البروتوكول الملكي يفعل إجراءات الوقاية من “كورونا” في الاستقبالات الملكية- فيديو

خلال استقبال الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، ظهر من خلال شرط فيديو وقائع الاستقبال، أن مصالح البروتوكول الملكي، فعلت إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” ومنعت السلام على الملك خلال استقبال المسؤولين الجدد.

وظهر مسؤول البروتوكول وهو ينادي على الأعضاء الجدد بالمحمكة الدستورية، وقال أمام الملك، “يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله، الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية”، إلا أنهم اكتفوا بتوجيه التحية للملك من بعيد، دون السلام عليه، كما جرت بذلك العادة.

وأدى الأعضاء الأربعة الجدد اليمين بين يدي الملك، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وسيشرعون في ممارسة مهامهم ابتداء من رابع أبريل 2020، تاريخ انتهاء مدة انتداب ثلث أعضاء المحكمة.

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يذكر أنه في فرنسا أيضا، عزز قصر الإيليزيه من إجراءاته الوقائية، متخذا تدابير صارمة لحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فعلى سبيل المثال، بحسب “فرانس 24″، يتم تعقيم كل الأشياء التي يلمسها الرئيس كالقلم والدفتر، عدة مرات في اليوم الواحد، بالإضافة إلى منع عقد أي اجتماع في مكتبه الخاص.

كما تم تخفيف الأجندة الرئاسية وتعليق الزيارات العامة للقصر الرئاسي فضلا عن التحقق بشكل آلي من بيانات تحركات الزوار القادمين في إطار خاص.

وفي زيارة أخيرة لأحد المستشفيات، اكتفى ماكرون بوضع يده في جيبه متخليا عن سلوك المصافحة الذي لطالما عهده.