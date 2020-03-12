ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء، أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.

وعلى صلة، أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو، بفيروس كورونا المستجدّ، إلا أن حالتها "جيّدة"، مشيرةً إلى أن جميع الوزراء سيخضعون لفحص الكشف عن الفيروس.

وجاء في البيان أن الوزيرة تخضع "للحجر الصحي" مع شريكها نائب رئيس الوزراء زعيم حزب بوديموس اليساري بابلو إيغليسياس. وقالت الحكومة إن "الوزيرة بحال جيّدة وكذلك نائب رئيس الوزراء بابلو إيغليسياس الذي يخضع للحجر الصحي بسبب هذا الوضع".

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وتابعت "هذا الصباح، سيخضع جميع أعضاء الحكومة لفحوص" مشيرةً إلى أن النتائج ستُنشر في وقت لاحق.

وسيشارك فقط الوزراء الذين يُعتبر "حضورهم ضروريًا" في الجلسة الحكومية الاستثنائية المقررة في وقت لاحق، الخميس، والمخصصة لتبني إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت الحكومة أن الاجتماعات المقبلة على جدول أعمال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز "ستُجرى عبر اتصال الفيديو" على غرار المؤتمر الصحافي المرتقب لسانشيز بعد جلسة الحكومة.

وإسبانيا هي إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالوباء العالمي في أوروبا. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات مساء الخميس، تمّ تسجيل 2140 إصابة و48 وفاة.