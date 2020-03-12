"كاحول لافان": تشكيل حكومة بدعم المشتركة ضئيل ويعقّد الوضع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفضل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن تحصل كتلة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، على تفويض بتشكيل حكومة أولا، وسط توقعات بأن يفشل غانتس بذلك، بعد اعتراف قياديين في "كاحول لافان" بأن احتمال تشكيل حكومة كهذه ضئيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أنه في أعقاب معارضة عضوي الكنيست من "كاحول لافان"، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، وكذلك قرار عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس من كتلة "العمل – غيشر – ميرتس"، بأنها لن تدعم حكومة يشكلها غانتس بدعم القائمة المشتركة من الخارج، "يقدر قياديون في كاحول لافان أن احتمال تشكيل ائتلاف كهذا ضئيل فعلا" لأنه سيستند إلى القائمة المشتركة التي بطبيعة الحال لن تكون جزءا من أي حكومة تُشكل في إسرائيل.

إلى جانب ذلك، أكد عضو الكنيست يوفال سيغالوفيتش، من "كاحول لافان"، على أن كتلته تريد أن توصي القائمة المشتركة على غانتس لتشكيل حكومة مع الليكود وغيره من أحزاب اليمين أيضا. وقال سيغالوفيتش للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "هدفنا الأول هو الحصول على التفويض من الرئيس، وبعد ذلك تشكيل حكومة واسعة بقدر الإمكان". وتحفظ سيغالوفيتش من حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، قائلا إنه "لن نجلس تحت رئيس حكومة يواجه لوائح اتهام".

كذلك ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن "قيادة كاحول لافان تعتزم تغيير الإستراتيجية، وسط الترجيح بأنه في هذه المرحلة لن تتمكن من تجنيد أغلبية في الكنيست لحكومة أقلية بدعم القائمة المشتركة"، وأنه يتوقع أن يتراجع غانتس في جهوده لتشكيل ائتلاف، وأن "يركز على محاولة استبدال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، واختيار عضو كنيست من كتلته. وبحسب خطته، فإن تعيين رئيس جديد للكنيست سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومة طالما تجري ضده الإجراءات القضائية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "كاحول لافان" قوله إن "إعلان أبيكاسيس هو خلل كبير. وإذا لم تكن معنا، فسنضطر إلى الاعتماد على حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تشكيل الحكومة، وبذلك أصبح الوضع أكثر تعقيدا. ومهمتنا الحالية هي السير خطوة تلو الخطوة، والاهتمام (بجمع) عدد كاف من التوصيات بغانتس، والحصول على تفويض الرئيس، وعندها السيطرة على الكنيست. سنغيّر إدلشتاين، ونسن قانونا ونبني رافعة ضغوط على نتنياهو".

وأضاف المصدر أنه لا يعلم إذا ستكون هناك أغلبية تؤيد خطوة تغيير إدلشتاين، بينما "لم ينفِ المحيطين بغانتس سيناريو حكومة وحدة مع نتنياهو، على خلفية أزمة الكورونا"، وفقا للصحيفة.

وقالت إذاعة "كان" إن حزب الليكود يريد أن يحصل غانتس أولا على تكليف بتشكيل الحكومة، وأن يفشل بذلك، ثم ينتقل التكليف إلى نتنياهو. وأضافت الإذاعة أن قيادة الليكود تعتبر أن احتمال ضم حزب العمل لحكومة برئاسة نتنياهو ممكن فقط في حال فشل غانتس قبل ذلك بتشكيل حكومة، وانضمام العمل لحكومة نتنياهو سيكون المخرج الأخير الذي سيمنع انتخابات رابعة للكنيست. ويتحسبون في الليكود، حسب الإذاعة، من أنه بحال حصول نتنياهو على التفويض قبل غانتس، لن يوافق حزب العمل على الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، وسيدعون أن على غانتس محاولة تشكيل حكومة بعد نتنياهو.

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وقال رئيس حزب شاس ووزير الداخلية، أرييه درعي، للإذاعة نفسها، إنه ينبغي تشكيل "حكومة طوارئ قومية، ولا خيار آخر. فنحن نواجه أزمة. وكاحول لافان تقود إلى انتخابات رابعة وسيدفع كامل الثمن جراء ذلك. وفيما يواجه رئيس حكومة إسرائيل وباء عالميا، يعانقون في كاحول لافان حزبا يدعم وباء عالميا آخر، وهو الإرهاب".

وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر أحد المرشحين للانضمام لحكومة يشكلها غانتس، وينتقد نتنياهو بشدة، قال أمس، إن "موقفنا من القائمة المشتركة لم يتغير، ونريد ائتلافا صهيونيا وليبراليا"، في إشارة إلى طرحه في جولتي الانتخابات السابقتين بتشكيل حكومة وحدة بمشاركة الليكود و"كاحول لافان" وحزبه ومن دون الأحزاب الحريدية.

وتشير التطورات في اليومين الماضيين إلى أن ليبرمان وحزبه يواصلون إجراء اتصالات مع الليكود، في موازاة الاتصالات التي يجرونها مع "كاحول لافان". وبعث رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" في الكنيست، عوديد فورير، رسالة إلى وزيري الليكود، ياريف ليفين وزئيف إلكين، أول من أمس، واقتراح عليهما عقد لقاء.

وتضمنت رسالة فورير شروطا للانضمام إلى حكومة يشكلها نتنياهو، وهي الشروط نفسها التي وضعها ليبرمان قبل عدة أيام ووافق عليها غانتس، وتنص على تحديد حد أدنى للدخل، سن قانون زواج مدني، قانون التجنيد للحريديين، فتح المحال التجارية وتسيير المواصلات العام يوم السبت في السلطات المحلية التي توافق على ذلك، وأن ينفذ حاخامات المدن إجراءات التهود.

ورد ليفين على رسالة فورير، وقال، متهكما، إنه اعتقد أن رسالة فورير موجهة إلى رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، وأنها "أرسلت إليّ عن طريق الخطأ". وأضاف ليفين إنه لا يفهم سبب توجه فورير إليه، بعدما رفض ليبرمان الانضمام إلى حكومة يشكلها نتنياهو، وأن ليبرمان صرح بأن "نتنياهو مطالب بالخروج إلى التقاعد".

وتابع ليفين أنه يتوقع من "يسرائيل بيتينو" التراجع عن تصريحات ليبرمان وأنهم يرغبون بالانضمام إلى "حكومة قومية" برئاسة نتنياهو. ودعا ليفين فورير إلى أن يوصي حزبه أمام ريفلين بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة، وأن يلتزم "يسرائيل بيتينو" بذلك.