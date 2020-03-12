الاتحاد الاوروبي يحذر من مخاطر اقتصادية بسبب قرار ترامب حظر السفر 

الخميس 12 مارس 2020

صورة أرشيفية

حذر الاتحاد الأوروبي، الخميس، من مخاطر "إرباك النشاط الاقتصادي"، وذلك بعد حظر السفر الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر الأربعاء.

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وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف ميشال قائلا إنه "يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي"، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وجاء التحذير من ميشال في حسابه على موقع تويتر، مشيرا إلى أن أوروبا تتخذ كل الإجراءات الضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد والحد من الإصابات بالفيروس، وتواصل تقديم الدعم للأبحاث المتعلقة بمكافحة الفيروس القاتل.

كما تأتي تغريدة ميشال، الذي ينسق تحرك قادة دول الاتحاد السبع والعشرين، عقب قرار ترامب بتعليق الرحلات من أوروبا، باستثناء بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلى الولايات المتحدة لمدة شهر سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.