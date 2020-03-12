شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عيادة الصحة التكاملية للطفل بعدن والان مع التفاصيل

الدكتور جمال خدابخش

واستعرض مديرة برنامج الرعاية التكاملية للطفل بعدن الدكتورة فاطمة العريقي، في حفل الافتتاح، الخدمات المقدمة في العيادة، المقدمة للاطفال منذ الولادة وحتى عمر الخامسة، والتي تتضمن التشخيص وطرق الوقاية.

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