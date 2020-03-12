شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تكتم إيران على انتشار «كورونا» عدوان بيولوجي محرم والان نبدء بالتفاصيل

• طهران لم تقم بختم جوازات السفر للمواطنين البحرينيين رغم أننا لم نمنع السفر إليها

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية فيما يخص انتشار فيروس كورونا لديها ، كما أنها لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين ، مع العلم اننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران، مضيفة : :إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، وهذا الامر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الاخرين".

وأوضحت أن من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام ، هو تكتم ايران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر، مضيفة :"يجب ألا نسمح لهذا الأمر أن يتحول إلى قضية أمنية، اليوم نحن نتعامل مع وضع صحي لكن لانترك المجال للتحول إلى وضع أمني".