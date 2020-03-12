شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الإمارات ترتفع إلى 85 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة لصحة الإماراتية تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت قيد الحجر الصحي ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة.

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