"العمليات المشتركة بالعراق": استهداف معسكر التاجي "تحد أمني خطير"

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وصفت قيادة العمليات المشتركة في العراق القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي بشمال بغداد الليلة الماضية بأنه تحدٍّ أمني خطير وعمل عدائي، متعهدة بملاحقة منفذيه وتقديمهم للقضاء. وجاء في بيان صحفي أصدرته القيادة أن الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف الدولي، منوهةً بقرار الحكومة العراقية فتح تحقيق فوريٍّ لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي.

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