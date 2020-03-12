شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا رد الاتحاد الأوروبي على حظر السفر الأمريكي؟ والان نبدء بالتفاصيل
رد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على القرار الأمريكي بفرض حظر سفر على 26 من دول الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروربية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بيان مشترك إن "الاتحاد الأوروبي لا يوافق على حقيقة أنه تم اتخاذ القرار بصورة أحادية ودون تشاور".
وأكد البيان أن دول التكتل الـ27 تتخذ "إجراءات قوية للسيطرة على انتشار الفيروس".
وقال المسؤولان إن فيروس كورونا "أزمة عالمية، وليست مقصورة على أي قارة وتتطلب تعاونا وليس تصرفا أحاديا".
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