شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في بريطانيا إلى 460 مصاباً والوفيات 8 والان نبدء بالتفاصيل
وصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوفيات في بريطانيا 8 أشخاص.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.
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