شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في بريطانيا إلى 460 مصاباً والوفيات 8 والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوفيات في بريطانيا 8 أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.