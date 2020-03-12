شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن الطوارىء في جميع الجهات الخدمية بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية اليوم الخميس حالة الطوارئ بجميع الجهات الخدمية في المحافظات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.
وقال وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي في بيان: إنه "كلف غرفة الأزمات والعمليات بالوزارة الاستمرار بالمتابعة مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة".
وأضاف إلى تلقيه عددا من التقارير من غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المنطقة والتي رصدت تعرض نحو 20 محافظة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة من متوسطة إلى خفيفة ومتقطعة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة. وذلك نقلا عن وكالة أنباء الشرقالأوسط.
وبحسب توجيهات الحكومة المصرية قد تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص اليوم الخميس؛ بسبب توقعات الطقس السيئ.
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