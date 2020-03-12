شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، من بينها حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.

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