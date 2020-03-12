نيودلهي تغلق المدارس والجامعات ودور السينما خشية انتشار فيروس كورونا

قررت الحكومة المحلية للعاصمة الهندية نيودلهي ، اليوم الخميس، إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما حتى نهاية الشهر الجاري خشية انتشار فيروس "كورونا". يتبع..

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