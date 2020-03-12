حقوق الانسان تقدم مقترحا للحكومة بعد قرار إغلاق المولات

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، عن تقديمها مقترحا للحكومة بعد قرار إغلاق المولات.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد قرار إغلاق المولات لابد للحكومة ان تقوم بالتنسيق مع اصحاب المولات الكبيرة لغرض تفعيل التوصيل المجاني للبيوت، بشأن المواد الغذائية والاحتياجات الحياتية الضرورية".
واضاف ان "ذلك جاء بهدف منع حصول اي ازمة في السوق او لدى العوائل العراقية الكريمة".
ودعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الى الحيطة والحذر بشأن فايروس كورونا، وفيما حذرت من كارثة صحية لا تحمد عقباها، طالبت بتجنب الحركة والتنقل بين المدن.
يذكر ان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس اكد، امس الأربعاء، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".
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