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تأجيل منافسات الدوري الإسباني بسبب فايروس كورونا

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2020-03-12 | 12:08

تأجيل منافسات الدوري الإسباني بسبب فايروس كورونا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري بعد انتهاء اجتماعهما منذ قليل، قراراً بتأجيل بطولتي ودوري الدرجة الثانية لأجل غير مسمى.
وذكر الاتحاد، أن "القرار جاء بناءً على توصيات قد خرجت بالأمس من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، في العديد من المدن بالبلاد".

وتعمل جميع المؤسسات المعنية في إسبانيا على الحد من ظاهرة انتشار الوباء الفيروسي بين الأفراد، حيث اتخذت قبل يومين قراراً بإقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير في الجولتين المقبلتين، لكنه لم يكن قراراً كافياً بتوصيات من وزارة الصحة للاتحاد الإسباني.


الجدير بالذكر أن نادي قد أعلن دخول جميع اللاعبين في كل الأقسام للحجر الصحي لمدة 15 يوماً، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بفريق كرة السلة خلال الساعات الماضية.
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