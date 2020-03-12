تأجيل منافسات الدوري الإسباني بسبب فايروس كورونا

2020-03-12 | 12:08
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري بعد انتهاء اجتماعهما منذ قليل، قراراً بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية لأجل غير مسمى.
وتعمل جميع المؤسسات المعنية في إسبانيا على الحد من ظاهرة انتشار الوباء الفيروسي بين الأفراد، حيث اتخذت قبل يومين قراراً بإقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير في الجولتين المقبلتين، لكنه لم يكن قراراً كافياً بتوصيات من وزارة الصحة للاتحاد الإسباني.
الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أعلن دخول جميع اللاعبين في كل الأقسام الرياضية للحجر الصحي لمدة 15 يوماً، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بفريق كرة السلة خلال الساعات الماضية.
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