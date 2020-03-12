تأجيل منافسات الدوري الإسباني بسبب فايروس كورونا

وذكر الاتحاد، أن "القرار جاء بناءً على توصيات قد خرجت بالأمس من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، في العديد من المدن بالبلاد".

وتعمل جميع المؤسسات المعنية في إسبانيا على الحد من ظاهرة انتشار الوباء الفيروسي بين الأفراد، حيث اتخذت قبل يومين قراراً بإقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير في الجولتين المقبلتين، لكنه لم يكن قراراً كافياً بتوصيات من وزارة الصحة للاتحاد الإسباني.

