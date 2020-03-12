بالصور .. تعفير في التحرير

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اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن القيام بحملة لتعفير ساحة التحرير والمطعم التركي.
وقالت الامانة في بيان لها تلقت الخليج 365، انها "باشرت بحملة تعفير في ساحة التحرير والمطعم التركي وسط بغداد".
واضاف ان "ذلك جاء ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا".
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