سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 12 مارس 2020

واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس، في البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفق أسعار المركزي السوداني.

بينما شهدت العملة الأمريكية تراجعا طفيفا في السوق الموازية "السوداء" لتسجل 110 جنيهات سودانيا للدولار مقابل 111.25 و112.25 جنيه سوداني أمس الأربعاء، حسب وسائل إعلام سودانية.

وشنت السلطات المحلية حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على تجار العملة في السوق السوداء، يأتي ذلك في الوقت الذى يحاول البنك المركزي السوداني كبح جماح التضخم للوصول به إلى 30%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

وقرر اجتماع ثلاثي بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء، إسناد رئاسة الآلية الاقتصادية التي تم تشكيلها يوم الخميس الماضي إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

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وستتولى الآلية تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجية، ومراجعة سياسات الواردات والصادرات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي، والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة أدت إلى قفزة كبيرة في معدلات التضخم التي تقدر بنحو 70%، وتآكل ضخم في قيمة الجنيه حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 110جنيهات، كما ارتفعت الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار.

سعر الجنيه الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو 62.12 جنيه للشراء مقابل 62.43 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني، ليصل إلى 70.48 جنيه سوداني للشراء مقابل 70.48 جنيه سوداني للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

بينما في السوق الموازية، سجل اليورو نحو 123 جنيها سودانيا، وسجل الإسترليني 139 جنيها سودانيا.

سعر الريال والدرهم والدينار



وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.33 جنيه للشراء و179.23 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فسجل سعر صرف الريال السعودي 29.40 جنيه، فيما تم تداول الدرهم الإماراتي عند 31 جنيها، والدينار الكويتي بنحو 245 جنيها، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.