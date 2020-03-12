مطالبات تونسية بقطع العلاقات مع قطر

طالب نشطاء تونسيون، الأربعاء، سلطات بلادهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك على خلفية سخرية مذيع بقناة الجزيرة القطرية من الرئيس التونسي قيس سعيد.



وكان المذيع السوري بقناة الجزيرة فيصل القاسم هاجم خلال تدوينة، حملت سخرية واستهزاء، الرئيس التونسي لدفاعه عن الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد الإرهابيين.

وكتب القاسم الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية المعروفة بالدفاع عن الإرهابيين: "قبل أن تدافع عن نظام الأسد والقدس، اذهب ودافع عن المسحوقين في تونس: بالمناسبة لغتك العربية الإنشائية لا تُطعم خبزا".

تدوينة القاسم قوبلت بموجة غضب من قبل النشطاء التونسيين، حيث اعتبروا هذا التصرف تهجما على السيادة التونسية ورئيسها المنتخب من قبل 3 ملايين تونسي، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأطلق النشطاء حملة لمناصرة الرئيس التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد ما اعتبروه تشويها قطريا لرمز السيادة التونسية، داعين إلى ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومحاسبة كل ما يدين لها بالولاء في تونس، خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي.

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ونشرت مباركة البراهمي، أرملة القيادي القومي محمد البراهمي، تدوينة على صفحتها الرسمية وصفت فيها القاسم بـ"خائن شعبه.. بيّاع وطنه.. المرتزق فيصل القاسم يتطاول على رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي انتخبه نحو 3 ملايين مواطن تونسي".

وأضافت: "قيس لم ينقلب على والده كما فعل وليُّ نعمتك (تميم بن حمد) شعارات الرئيس لم تقتل ذُبابة - فِعلا - لكنها تعبّرُ عن موقف أغلبيّ للشعب التونسي الذي منح ثقته للرئيس".

وقالت الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة إن هجوم فيصل القاسم على الرئيس التونسي جاء "بدافع من الديوان الأميري في قطر".

واعتبرت، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الإعلامي "المفلس أخلاقيا ومهنيا يشتغل بالوكالة لدى أسياده خاصة بعد رفض سعيد تنفيذ طلبات تركية وقطرية بالسماح بدخول أسلحة تركية إلى ليبيا"، وفق قولها.

وأضافت أنه على الدولة التونسية تسجيل احتجاجها لدى الدوحة بعدما أفصح به فيصل القاسم، معتبرة أن الأداء السياسي لقيس سعيد يهم فقط التونسيون.

واعتبرت أن الأدوات الإخوانية في المنطقة العربية أطلقت أذرعها لمهاجمة الرئيس التونسي بعد الخلاف الحاد الذي جمعه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.