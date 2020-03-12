انت الان تتابع الشرطة: إصابة 4 طعنا في شمال شرق لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الشرطة البريطانية إن أربعة فتيان أصيبوا طعنا في حي والثامستو بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.
وأضافت الشرطة على تويتر يوم الخميس أن الصبية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما وأنهم نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على سبعة ”للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام“.
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