الشرطة: إصابة 4 طعنا في شمال شرق لندن

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إصابة 4 طعنا في شمال شرق لندن

قالت الشرطة البريطانية إن أربعة فتيان أصيبوا طعنا في ‭‭‬‬‬حي والثامستو بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة على تويتر يوم الخميس أن الصبية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما وأنهم نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على سبعة ”للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام“.