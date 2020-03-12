وزيرا خارجية الصومال وكينيا يعقدان محادثات ثنائية في نيروبي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي ، السفير أحمد عيسى عوض ، محادثات مع نظيره الكيني راشيل أومامو في نيروبي يوم الأربعاء.

Advertisements وركزت المباحثات بين البلدين على العلاقات الثنائية بين الصومال وكينيا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد الاجتماع الذي حضره أيضا السفير الصومالي لدى كينيا محمود أحمد نور والسفير الدائم للشؤون الخارجية الكينية ماتشاريا كاماو على تخفيف التوتر لتعزيز وتطوير جوانب التعاون المشترك في كافة المجالات. ويأتي الاجتماع بعد محادثة هاتفية بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ونظيره الكيني معالي السيد أوهورو كينياتا في 5 مارس. ويخطط مسؤولو الشئون الخارجية من الدولتين المتجاورتين لزيارة رسمية للرئيس فرماجو إلى نيروبي في الأيام القادمة بعد دعوة من نظيره أوهورو كينياتا سلمها وزير الداخلية فريد ماتيانجي خلال زيارة إلى مقديشو الأحد الماضي.

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