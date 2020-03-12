الحكومة الإسبانية تُجري فحوصات على جميع الوزراء بعد إصابة وزيرة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات:

من المقرر أن تجري الحكومة الإسبانية اختبارات على جميع الوزراء بعد أن أعلنت عن إصابة وزيرة بفيروس كورونا.

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وكشفت الحكومة الإسبانية،الخميس، عن أن اختبارات وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو، جاءت إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت الحكومة في بيان، أن حالة الوزيرة جيدة جدا، مشيرة إلى أن نائب رئيس الحكومة بابلو إجليسياس، يخضع للحجر الصحي.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنه ستُجرى اختبارات صباح اليوم، على جميع الوزراء وستُعلن النتائج رسمياً طوال فترة ما بعد الظهر.

من جانبه دعا مجلس الوزراء المنعقد اليوم الساعة 12:30 ظهرا ، أعضاء السلطة التنفيذية الذين يلزم حضورهم للموافقة على خطة التصدى لفيروس كورونا ولكن من الآن فصاعدا ، ستعقد الاجتماعات المقررة مع رئيس الحكومة ،بدرو سانشز، إلكترونيا ، ابتداء من الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم بين رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين