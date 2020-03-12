بيان عاجل من الإسكان بسبب «أحوال الطقس» ورسالة من الوزارة للمواطنين .. قيادات الدولة تتحرك لمواجهة العواصف والسيول

أكد د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شركات المياه قد تضطر لقطع مياه الشرب عن بعض المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب فى بيان لها، المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الأحمال بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

لماذا تلجأ شركات مياه الشرب لقطع الخدمة أثناء فترات سقوط الأمطار؟

ويأتي هذا لأنه مع استمرار تدفق المياه في الشبكات يقوم المواطنون باستخدامها، وبالتالي تتجه المياه بعد استخدامها إلى شبكات الصرف، والتي تكون مكتظة بسبب مياه الأمطار مما يتسبب في ضغوط على الشبكات، وبالتالي عدم قدرتها على سحب الأمطار، وغرق الشوارع وهو ما يضطر الحكومة لقطع المياه عن المنازل والمنشآت وغيرها.

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قيادات الدولة تتحرك للمواجهة

وزارة التنمية المحلية وجهت جميع المحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات تحسباً للتقلبات المناخية المتوقعة، حيث تشهد البلاد حالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من الخميس، وحتى السبت 14 من الشهر الجاري.

وطالب محافظ الإسكندرية جميع المواطنين بعدم الخروج من منازلهم لحمايتهم من تلك العاصفة مضيفا آن يوجد من ٢٠ لـ٣٠ سيارة شفط مياه في المنطقة الجنوبية و و ٢٥ سيارة شفط مياه في المنطقة الشمالية.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد .