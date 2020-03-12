بعد إصلاح العطل.. عودة حركة القطارات بالمترو بالخط الأول بالاتجاهين حلوان – المرج الجديدة

تشهدت كافة محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار رعدية، وسماع الرعد، ورؤية البرق في سماء المحافظات، فضلا عن سرعة الرياح التي تختلف من محافظة لأخري.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان – المرج الجديدة، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية، بين محطتي طرة الأسمنت وثكنات المعادي، نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

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وأشار بيان مترو الأنفاق، إلى أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة، في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أى أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة، وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.

وفي وقت سابق، ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال إزالة أثار الأمطار التي تتعرض لها العاصمة حاليًا، والتأكد من فاعلية ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الأحياء والجهات المعنية وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين، وذلك عقب عودته من جولة لأحياء القاهرة بدأها منذ الصباح الباكر تفقد خلالها أعمال شفط مياه الأمطار بطريق المطار و صلاح سالم و النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر والعباسية وغمرة ورمسيس والتحرير. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأكد محافظ القاهرة، على مدير غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق المستمر مع قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أول بأول والإستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.