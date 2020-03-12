بسبب الطقس السيئ .. نداء عاجل من مصر للطيران لعملائها في جميع المطارات .. والكهرباء تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أيام

يشهد مطار القاهرة استعدادات مكثفة داخل جميع صالات السفر و الوصول ومهابط الطائرات وذلك ضمن خطة مواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدهمصر.

وإستعدت الأجهزة المعنية بجميع المطارات المصرية بمعدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط كما استعدت لجنان التدخل السريع للتعامل مع الموجات الطارئة.

وطالبت مصر للطيران عملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية، خلال فترة سوء الأحوال الجوية ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

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كانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس خلال الفترة من الخميس إلى السبت 12 إلى 14 مارس الجاري، أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «منخفض التنين».

الكهرباء تعلن حالة الطوارئ وإلغاء كافة الإجازات حتى السبت المقبل

صرح مصدر مسئول لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه تقرر إلغاء كافة الإجازات بشركات توزيع الكهرباء من الخميس وحتى السبت وإعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع الشركات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، موكداً أن فرق الصيانة والفرق الفنية ستكون منتشرة اليوم للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال فنية طارئة وفقاً لأخبار اليوم المصرية .

وأضاف المصدر للصحيفة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع خلال سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية التى ستشهدها البلاد اليوم وذلك برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.